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Sofia Vergara تقاضي مركز تجميل بـ 15 مليون دولار

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الأربعاء 27-01-2016 03:29

تقدّمت Sofia Vergara بدعوى قضائية بـ 15 مليون دولار ضدّ العلامة التجارية الجمالية Venus، متهمة إياها باستخدام صورتها من دون إذنها.


أكدت النجمة التي تبلغ 43 عاماً من العمر، والتي تشغل حاليا منصب سفيرة العلامة التجارية CoverGirl، أنها كانت تتعامل مع مركز تجميل Venus في عام 2014، من أجل إجراء عدد من جلسات التدليك وعملية شدّ بشرة، استعداداً لإطلالتها في حفل توزيع جوائز Emmy Awards، فاستغل المركز صورتها وهي مستلقية على بطنها تتلقى جلسات مساج، وخلفها صورة على الحائط للنجمة العالمية Marilyn Monroe. وتمّ استغلال هذه الصورة في حملة دعائية كبيرة للمركز حول العالم، دون الحصول على موافقتها.


كانت Sofia Vergara التي تزوجت قبل أشهر قليلة من Joe Manganiello قد قامت بتصوير إعلانات عدّة في السابق لكل من علامات CoverGirl، Diet Pepsi، Head and Shoulders, وغيرها من الإعلانات، آخرها كان تصوير إعلان Quaker Oats مع إبنها Manolo.

 

بالصورة: Sofia Vergara قبل ساعات من دخولها القفص الذهبي

 

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