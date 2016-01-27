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النائب كمال أحمد : توجد محاولات لتكوين "أغلبية وهمية" فى البرلمان

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النائب كمال أحمد : توجد محاولات لتكوين "أغلبية وهمية" فى البرلمان النائب كمال أحمد : توجد محاولات لتكوين "أغلبية وهمية" فى البرلمان
قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب ،أنه لا يفضل تشكيل كتلة من المستقلين بالبرلمان فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن هناك محاولات لتكوين "كتلة وهمية من الأغلبية" فى البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى حال تكوين كتلة من المستقلين ستكون أقلية وتأكد وجود الأغلبية ، موضحا أنه لا يوجد خلاف بين المستقلين وغيرهم حول القضايا الوطنية.

وأشار كمال أحمد إلى أنه هناك معارضة ثابتة تتمثل فى المعارضة الحزبية، لأنها تنظر إلى من خلال معيار برنامجها ، مضيفا أن معارضة المستقلين هى معارضة متحركة تتحرك على ضوء مشروع القرار الذى تقدمه .


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