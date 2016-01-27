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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات بالبساتين

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تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات بالبساتين تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المخدرات بالبساتين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى ، اليوم ، حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة ، 15 يوم على ذمة التحقيقات ، فى منطقة البساتين .

كانت القوة الأمنية بقسم شرطة البساتين، أثناء تفقدها الحالة الأمنية بالمنطقة ، تمكنت من ضبط كل من "س،م"، و"ا،ا" عاطلين، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 25 جراما. وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأنهما يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة النيابة العامة للمتهمين بالمضبوطات، أنكروا إرتكابهما الواقعة تماما، فقررت النيابة حبسهما على ذدة التحقيقات 4 أيام .

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