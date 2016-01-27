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بالصور.. تشققات بمأذنة مسجد الترعة بمنطقة اتريب ببنها تتسبب فى رعب المواطنين

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بالصور.. تشققات بمأذنة مسجد الترعة بمنطقة اتريب ببنها تتسبب فى رعب المواطنين بالصور.. تشققات بمأذنة مسجد الترعة بمنطقة اتريب ببنها تتسبب فى رعب المواطنين
شهدت منطقة أتريب بمدينة بنها، حالة من الرعب بين الأهالى بعد حدوث تشققات بمأذنة مسجد الترعة بالمنطقة، تخوفا من تطور الموقف وإنهيار الماذنة فى أى لحظة مما قد يتسبب فى كارثة بكل المقاييس، مطالبين بسرعة تحديد وضع الماذنة هل تمثل خطورة أم لا والتعامل مع الموقف قبل أن تحدث كارثة.

من جانبها فرضت الوحدة المحلية بمدينة بنها، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية طوقا أمنيا بمحيط مسجد الترعة بمنطقة اتريب ببنها بعد حدوث التشققات فى مأذنة المسجد المنشأة حديثا .

وقامت لجنة مشتركة من مجلس المدينة ولجنة المنشئات الآيلة للسقوط بمعاينة المسجد ومئذنته التى أكد الأهالى أنها آيلة للسقوط .

وقال سامى عبد الوهاب عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة احد أهالى المنطقة، أن الأهالى فؤجئوا بحدوث تشققات فى قاعدة المأذنة مما جعلهم يتخوفون من احتمال سقوطها فى أى وقت،مشيرا إلى انه تم ترميم المسجد قبل عام وانشاء المأذنة والتى لم تكون موجودة قبل ذلك .

وقالت مصادر بمجلس مدينة بنها انه من المنتظر ان ينتقل الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، لمعاينته على الطبيعة،مشيرة إلى انه سيصدر قرار بوقف اعمال انشاء برج حديث بجوار المسجد لأن المعاينة الأولية رجحت أن يكون سبب حدوث ترييح فى المأذنة سببه أعمال شفط المياه فى بدروم البرج المجاور للمسجد .

من جانبه قامت إدارة المرور بغلق الطريق المار من امام المسجد حرصا على حياة المارة .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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