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افتتاح الفرع الثانى لصالون "جرامازيس" الثقافى بمدينة شرم الشيخ

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افتتاح الفرع الثانى لصالون "جرامازيس" الثقافى بمدينة شرم الشيخ افتتاح الفرع الثانى لصالون "جرامازيس" الثقافى بمدينة شرم الشيخ
يقيم مجلس السلام والتنمية الحضارية أمسية ثقافية فنية احتفالاً بافتتاح الفرع الثانى لصالون "جرامازيس" الثقافى بمدينة السلام – شرم الشيخ يومى الجمعة والسبت الموافق 29 و30 يناير 2016، تحت شعار (ثقافة وفن – تدعم سياحة)، حيث تم اختيار منطقة خان الخليلى بجنينة سيتى فى قلب خليج نعمة لإقامة الصالون وتدشين مراسم الاحتفال.

وقالت الشاعرة إيمان هيكل مؤسس صالون "جرامازيس" الثقافى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها تتشرف باستقبال ما لا يقل عن 100 شاعر وأديب وفنان وعازف من اتحاد صالونات والعرب الثقافية، برئاسة الشاعر القدير محمود حسن.

وأعلنت إيمان هيكل، أن الهدف الرئيسى لنشر مثل تلك الصالونات هو رفع مستوى ثقافة العاملين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ وفتح باب آخر للمعرفة والدورات التدريبية والمسابقات الرياضية والورش التعليمية للحرف اليدوية إيماناً منها بالقيم التراثية وحفاظاً على وجودها واستمرارها فى الأجيال الجديدة وخاصة أهالى بدو سيناء.

- فى اليوم الأول استقبال الضيوف من الشعراء والأدباء والعازفين فى مقر الصالون الحالى، وإقامة أمسية شعرية فنية ترحيباً بهم، وافتتاح صالون جرامازيس الثقافى ومعرض اللوحات الفنية والفنون التشكيلية.

- في اليوم الثانى إقامة أمسية شعرية وفنية بحضور 100 شاعر وعازف من الأدباء والشعراء والموهوبين باتحاد صالونات مصر الثقافية، ووصلات من عزف العود وأغانى التراث والفلكلور الشعبى،
>وتدشين مبادرة ( أكيد هتحب سيناء ) بالتعاون مع البنك المصرى الخليجى لإقامة رحلات ثقافية لسيناء بالتقسيط تشجيعاً للسياحة الداخلية، والإعلان عن مسابقة صوت البحر الأحمر Voice Of Red Sea فى مواهب الطرب والشعر والأفلام القصيرة لتسويق مصر ثقافياً بالخارج والإعلان عن مسابقة الفنون التشكيلية والحرفية والإعلان عن المسابقة الرياضية على مستوى شرم الشيخ، والإعلان عن ورش تعليمية بالفن والموسيقى والصناعات اليدوية، ودورات تدريبية للتنمية البشرية، وندوة يديرها المهندس محمود المحريقى لمناقشة رغبات أهالى شرم الشيخ فى تنمية المجتمع وحلول المشكلات ورؤية لمستقبل أفضل.

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