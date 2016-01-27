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الجزائر تعلق رحلاتها الجوية مع طرابلس

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الجزائر تعلق رحلاتها الجوية مع طرابلس الجزائر تعلق رحلاتها الجوية مع طرابلس

>قرر الطيران المدنى الجزائرى تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وطرابلس اعتبارا من الجمعة، حسب ما اعلنت وزارة النقل الجزائرية فى بيان مساء أمس الثلاثاء.

وجاء فى البيان الذى بثته وكالة الانباء الجزائرية "بعد ابلاغ السلطات الليبية وشركة الطيران الليبية، قرر الطيران المدنى الجزائرى تعليق الرحلات الجوية بين الجزائر العاصمة وطرابلس اعتبارا من الجمعة 29 يناير 2016 وحتى اشعار اخر".

وقد زار رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج الجزائر الاثنين من اجل "تقييم الوضع السائد فى ليبيا" فى وقت رفض البرلمان الليبى المعترف به دوليا منح الثقة لحكومته.
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