اعلام الداخلة ينظم سلسلة ندوات عن الزواج المبكر بقرى الفرافرة

ال حسن النويعم مدير مركز اعلام الداخلة بالوادى الجديد، فى تصريح خاص لــ اليوم السابع أن المركز ينظم سلسلة ندوات اعلامية بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع عن ظاهرة الزواج المبكر والمشكلة السكانية فى قرى الكفاح والرواد بمركز افرافرة وذلك فى إطار تنفيذ خطة الهيئة العامة للاستعلامات للاعلام السكانى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف النويعم أن الندوات يحاضر فيها عدد من الأطباء ورجال الدين بهدف معالجة ظاهرة الزواج المبكر والتعريف بالاضرار المجتمعية والاقتصادية للمشكلة السكانية والإضرار الناتجة عن الزواج المبكر وذلك فى اطار تنفيذ برنامج مركز اعلام الداخلة فى مجال الاعلام المجتمعى والتثقيفى على مستوى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط .