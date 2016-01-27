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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/1 /2016

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/1 /2016 حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27/1 /2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>يعرف عن مواليد برج " الأسد" بأنهم من المغامرين المقاتلين لا يتقبلون فكرة الاستسلام للعقبات تجدهم طوال الوقت يتجاوزون المواقف بكل صبر وقوة فى ردود الأفعال ، فى الفترة القادمة سيكون الوقت ملائم أن تتقلد مواقف قيادية فى محيط عملك لا تتراخى أو تتراجع وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك.

برج الأسد على الصعيد العاطفى:


>لا تتوقع من الشريك مزيد من المواقف الرومانسية فقد قام بتقديم الكثير من الفترات السابقة ، أتى الدور عليك أن تقدم أنت أيضا أفكارك المضيئة فى هذا الجانب وأنت قادر على إشعال حرارة الحب من بقليل من المواقف الصغيرة ولكن تأثيرها سيكون كبير عند المتلقى .

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>تحاول أن تتجنب أثار الوعكة الصحية التى مررت بها فى الأونة الأخيرة، لا تترد فى طلب المساعدة من المحيطين بك فى مجال العائلة الصغيرة فهم قادرون على ذلك بكل بساطة وسوف تجد نتيجة ذلك على صحتك فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح والتقدم فى مجال العمل فأنت قادر على صنع المعجزات بكل صبر وثقة بالنفس، حاول أن تعطى للعائلة جزء من وقتك فهم أولى الناس بهذا الوقت ، لا تتعجل الأمور وكن على يقين أنك أنسان ناجح وقادر على تخطى الصعاب بكل سهولة

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مصر 365

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