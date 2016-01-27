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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/1 /2016

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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/1 /2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27/1 /2016

الثور على الصعيد المهنى:


>رغم أن الأمور حولك مستقرة، إلا أن مخاوفك من الوقت تؤثر على تنفيذ خطتك، القلق لن يفيدك، واجعل خوفك يؤثر عليك بشكل إيجابى.

على الصعيد العاطفى:


>هدية من شخص قريب تسعد قلبك بشدة، وتسترجع معها ذكريات قديمة، ويؤدى ذلك إلى ارتفاع حالتك المعنوية بشكل كبير.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية متوسطة، لكن التفكير الزائد من الممكن أن يؤثر عليك وعلى أدائك الزهنى، حاول أن تجعل أعصابك أكثر هدوءاً.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج


>يتوقع علماء الفلك لمولد برج الثور أن يعيشوا يوم معتدل على الصعيد المهنى، قبالرغم من استقرار الأوضاع المهنية، الإ أن الخوف من مرور الوقت قبل إنجاز مهام بعنيها، يزيد من توترك، عليك تحويل خوفك إلى خوف إيجابى، وهدية مفاجئة من شخص قريب تسعد قلبك، وتعيدك إلى ذكريات أيام تفضلها، وتعيش حالة صحية متوسطة لكن يمكن أن يتسبب الخوف والتوتر فى ضعف أدائك المهنى.

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مصر 365

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