بالفيديو.. الشيخ ماجد آل مكتوم يجرى اختبارا لبندقية رشاش أمريكية الصنع

نشر الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجل حاكم دبى رئيس هيئة دبى للثقافة والفنون، فيديو له أثناء إجرائة اختبار على بندقية "رشاش" يبدو أنها أمريكية الصنع.

والشيخ ماجد بن محمد آل مكتوم هو الابن الخامس للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبى.

له العديد من الهوايات كالفروسية، سباقات الهجن، الرماية، كرة القدم، الرياضات البحرية والنشاطات الثقافية. وشارك في العديد من سباقات القدرة للخيول وفاز بالميدالية الذهبية فى الدورة الحادية عشرة لألعاب العربية فى القاهرة عام 2007 والتى قاد فيها كذلك فريق الإمارات إلى المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية.

وفي نوفمبر 2008، قاد فريق الإمارات إلى المركز الأول وحصل على الميدالية الذهبية فى سباق الفرق فى بطولة الاتحاد الدولى للفروسية لسباقات العالم للقدرة الذى أقيم فى ماليزيا. ويشغل منصب نائب الرئيس لنادى الوصل الرياضى.