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موقع إسرائيلى: حماس تبنى أنفاقا باتجاه مستوطنات قريبة من قطاع غزة

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موقع إسرائيلى: حماس تبنى أنفاقا باتجاه مستوطنات قريبة من قطاع غزة موقع إسرائيلى: حماس تبنى أنفاقا باتجاه مستوطنات قريبة من قطاع غزة
ذكر موقع "واللا" الإسرائيلى، أن سكان المستوطنات المتاخمة على طول الحدود مع قطاع غزة يشتكون فيها من قيام حركة حماس بحفر انفاق اسفل من المستوطنات وخاصة بمدينة "أشكول".

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن سكان المستوطنات قالوا إنهم يشعرون بهزات أرضية نتيجة عمليات الحفر للأنفاق التى تنفذها حماس داخل الاراضى الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلى سيجرى بعمليات بحث بالقرب من المستوطنات للكشف عن صحة هذه الأنفاق، وفى حالة صحة ذلك سيردمها على الفور. ومن جانبه طالب رئيس مجلس مدينة أشكول من الجيش الإسرائيلى بسرعة بناء جدار الكترونى عازل على الحدود مع قطاع غزة لحماية المستوطنات من أى عمليات حفر للأنفاق.

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