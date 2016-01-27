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أكثر ضحايا سرطان الخصية من المراهقين والشباب.. انتبه أعراضه غير واضحة

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أكثر ضحايا سرطان الخصية من المراهقين والشباب.. انتبه أعراضه غير واضحة أكثر ضحايا سرطان الخصية من المراهقين والشباب.. انتبه أعراضه غير واضحة
الخصية هى العضو المسئول عن إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجل، ورغم أن هذا العضو لا يتعرض للكثير من الأمراض كغدة البروستاتا، إلا أن هناك مرضا شديد الخطورة يهاجمه وهو سرطان الخصية.

ويوضح الدكتور محمد الإمبابى استشارى أمراض الذكورة، أن سرطان الخصية أشرس الأورام التى يمكن أن يواجهها الإنسان، وهناك العديد من العوامل التى ترفع من خطورة الإصابة به أهمها:

- المرحلة العمرية التى يظهر فيها المرض، فهو عكس جميع أمراض الذكورة التى غالبا ما ترتبط بكبر السن، يتخذ سرطان الخصية تحديدا مسارا مختلفا، فأغلب المرضى يصابون به فى سن المراهقة والشباب، وهذا يسهم للأسف فى تجاهل أعراضه وتأخر تشخيصه.
>- سرعة انتشار وتضخم الورم، ذلك يحدث فى فترة وجيزة للغاية قد لا تتجاوز الشهر الواحد.
>- أغلب أورام الخصية تندرج تحت قائمة الأورام الخبيثة وبنسبة تتجاوز 90%.

وعن أهم الأعراض التى تشير للإصابة بسرطان الخصية، يقول إمبابى: للأسف أعراض هذا النوع من الأورام غير واضحة بشكل دقيق، كما أنها ليست شديدة، ما يسهم فى تأخر تشخيصها، مشيرا إلى أنه بالرغم من صعوبة ملاحظة أعراض سرطان الخصية، يمكن التنبه بأهم عرض وهو زيادة حجم الخصية وتورمها.

وينصح استشارى أمراض الذكورة بضرورة التنبه جيدا لأى تغيير طارئ فى حجم الخصيتين والتوجه سريعا للطبيب المختص فى حالة ملاحظة أى زيادة بحجمهما.

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