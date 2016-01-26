استوحي أجمل الإطلالات العصرية من "أمل بوشوشة"

تتمتّع النجمة أمل بوشوشة بأسلوب جميل ومميز في الموضة. ولعلّ أكثر ما يلفت الأنظار في إطلالاتها أنها عصرية وشبابية، ولا سيّما الإطلالات الكاجوال التي تحسن اختيارها وتنسيقها.

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ومؤخراً، شاهدناها في مناسبات مختلفة، وقد اختارت تنسيقات مميّزة. وللنساء المعجبات بأسلوبها، بإمكانكن محاكاة أكثر إطلالاتها عصرية، إذ إنها تجمع بين أكثر من صيحة للموضة في الإطلالة الواحدة، فتختار أحياناً الأسلوب الكلاسيكي مع لمسات من العصرية، أو الأسلوب المتمرّد مع لمسات أنثوية هادئة، أو الأسلوب الجذاب مع بعض اللمسات الناعمة، فتنسّق ـ على سبيل المثال ـ تنّورة قصيرة مع جزمة وتوب قطنية وحقيبة يد كبيرة، أو تختار فستاناً قصيراً بتصميم بسيط مع حذاء رسمي بكعب عالٍ واكسسوارت فاخرة، أو نراها في سروال الجينز الممزّق وقد نسّقت معه قميصاً وقبعة ونظارات شمسية.

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وهي لا تخشى دمج الألوان مع بعضها البعض، أو الطبعات. وقد لاحظنا أن اختياراتها مؤخّراً قد تنوّعت بين دار "بالمان" Balmain، و "دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، و "بولغاري" Bulgari، و "سانت لوران" Saint Laurent، و "برادا" Prada وغيرها…

تعتبر النجمة أمل بوشوشة من أكثر النجمات العربيات أناقة، ولديها الكثيرات من المعجبات النساء، اللواتي يستوحين منها ومما تطرحه من اختيارات؛ فإذا كنت واحدة من هؤلاء المعجبات، فشاهدي أبرز إطلالاتها العصرية بالصور هنا، واختاري منها ما يعجبك وما يُناسب أسلوبك.

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