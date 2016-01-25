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أساور بيرليه Perlée من فان كليف آند آربيلز

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الإثنين 25-01-2016 02:56

الجماليات المفعمة بالبهجة والأنوثة في مجموعة بيرليه Perlée تجد تعبيراتها في أساور جديدة، تجمع بين بريق الذهب ونعومة الخرزات الذهبية. مثال بليغ عن براعة الدار ودرايتها، ترتفع معه الإبداعات المرهفة إلى مستوى تتوافق فيه مع جميع الأذواق.
ناعمة، مستديرة وامضة تتحّلق الخرزات الذهبية معاً لتكوين ابتكارات بيرليه Perlée الجديدة. موكب يتألق على طول شريط ذهبي رقيق، يكشف عن كل أناقته الأخاذة. تضم المجموعة الآن ثلاثة أساور جديدة تماماً، تتألف كل منها من صف برّاق واحد. تزيّن هذه الدوائر الثمينة المعصم إمامنفردة أو مجتمعة. فيما الوضوح المتميز للذهب الأبيض يتكامل مع الذهب الأصفر الملّوح بلون الشمس، ما يضفي على البشرة هالة مشعة وبريق أخاذ. ويمتزج اللونان بشكل متناغم مع الذهب الوردي، تقديراً لدفء تعبيراته الأنثوية.

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سيدتي