«الهيئة العامة للكتاب»: 34 دولة و850 ناشرًا يشاركون بالدورة 47 لـ«معرض الكتاب»

أكد رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو ثاني أهم وأكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وأن المعرض جاء هذا العام تحت عنوان «الثقافة في المواجهة» باعتبار الثقافة هي الحل الأساسي لمواجهة مشكلات المجتمع، وحائط الصد لمواجهة الأفكار المتطرفة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هيثم الحاج علي، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ47 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي سينطلق في 27 يناير الجاري ويستمر حتى 10 فبراير المقبل، وتم فيه اختيار جمال الغيطاني شخصية المعرض؛ لارتباطه بالعنوان، والذي كان دائمًا في المواجهة منذ أن كان مراسلا حربيًا وحضر المؤتمر رئيس اتحاد الناشرين المصريين عادل المصري، ومدير عام المعارض بالهيئة ممدوح بدوى.

وأضاف هيثم «من بين الجديد أيضًا هذا العام، مهرجان الرسم على الأسفلت، بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية، وسيتم في أيام الجمعة؛ كما أن هناك شبابا متطوعا هذا العام لتطوير تطبيق “عم أمين”، لوضع بيانات الناشرين، وقوائم الفعاليات، وخريطة المعرض؛ وهناك 300 شاب وفتاة للتنظيم، واستقبال جمهور المعرض والضيوف، والإجابة على أية استفسارات».

وقال الحاج: «هذا العام يشارك به 34 دولة، بزيادة 6 دول عن العام الماضي؛ منها 13 دولة أجنبية، و21 دولة عربية وإفريقية، كما يشارك به 850 ناشرًا، منهم 50 ناشرًا أجنبيًا، و250 ناشرًا عربيًا، 550 ناشرًا مصريًا. وتنظم هيئة الكتاب بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة، والسفارات، ودور النشر فعاليات تزيد على 560 فعالية، مقسمة على 14 مكانًا تنتهج كلها خطا موحدًا في إطار شعار المعرض؛ ومنها الموائد المستديرة التي تناقش مشكلات الشباب من خلال ملتقى الشباب، وبرنامج كاتب وكتاب والذي يناقش أحدث الكتب التي تتضمن القضايا الحديثة والمعاصرة، وهناك أيضًا المسرح المكشوف والذي يتضمن برنامجا متنوعا لفرق الأندر جراوند، ومخيم الفنون لديه تنوع شديد، بمشاركة من أكاديمية الفنون».

وأشار أيضًا إلى برنامج ذاكرة المعرض والذي يتضمن أربعة عروض يومية، والعرض الرئيسي لندوات معرض الكتاب على مدار 30 سنة؛ مثل أمسية نزار قباني، وعرض أفلام للأطفال صباحًا، كما تشارك وزارة الدفاع بـ 13 فيلمًا وثائقيًا.

> وأخيرًا، أكد أن المعرض هذا العام سيكون متميزًا ليواكب المرحلة الجديدة التي دخلت فيها مصر بعد اكتمال خارطة الطريق.

ومن جانبه، قال مدير عام المعارض بالهيئة عادل المصري إن النشاط الثقافي هذا العام متميز جدًا، ويصب في صالح زائر المعرض؛ حيث تستطيع الأسرة أن تقضى يومًا ممتعًا في معرض الكتاب، وهو أهم معرض لكونه يتعدى حاجز المليوني زائر وهذا غير متاح في أي معرض آخر، مضيفًا أن الناشر المصري والعربي يبني خطة النشر على معرض القاهرة الدولي للكتاب.