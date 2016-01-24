مناظرة جثة إرهابى كرداسة تكشف: أصيب بـ3طلقات والنيابة تأمر بدفنه

أمرت نيابة كرداسة برئاسة المستشار خالد عارف رئيس النيابة، بدفن وتشريح جثة الإرهابى الذى تم تصفيته على يد قوات الأمن بمنطقة كرداسة، وذلك بعدما تبادل إطلاق النيران مع القوات الأمنية التى توجهت لضبطه على خليفة معلومات تفيد بضلوعه فى تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية واستخدام منزله كمقر لتصنيع وتخزين العبوات الناسفة، وطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت معاينة النيابة، التى أجراها أحمد هشام وكيل أول النيابة، عن وجود آثار لتبادل إطلاق نيران، وتم تجميع عدد من فوارغ الطلقات من مكان الواقعة الذى تناثرت به بقع الدماء، وإرسالها للمعمل الجنائى لفحصها، وكشفت مناظرة جثة القتيل أنه فى العقد الثالث من العمر، وأنه تلقى ثلاث رصاصات فى مناطق متفرقة بالجسد أدت إلى مصرعه فى الحال.

تحفظت النيابة العامة على عدد من المضبوطات من بينهم قنبلتين وسلاح خرطوش وآخر آلى، مواد خام من التى تستخدم فى صناعة المواد المتفجرة، واستعلمت النيابة عن تسليح القوات وطلبت بيان تفصيلى بها.

وكانت النيابة قد أمرت التحفظ على المواد المضبوطة بحوزة الإرهابيين، بعد تفكيكها بواسطة خبراء المفرقعات وتأمينها، وطلبت تقريرًا وافيًا عنها، كما طلبت تقرير المعمل الجنائى، الذى تولى رفع الأدلة الجنائية من مسرح الأحداث لفحصها ومعاينتها تمهيداً لكتابة تقريره.

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