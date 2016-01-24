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الكشف على 1600 مواطن في قافلة طبية بقرية بالدقهلية

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الكشف على 1600 مواطن في قافلة طبية بقرية بالدقهلية الكشف على 1600 مواطن في قافلة طبية بقرية بالدقهلية
أقيمت قافلة طبية علاجية بقرية 49 الدرافيل مركز بلقاس استمرت يومين، حيث تم الكشف على 1602مريض، وإجراء الفحوصات اللازمة للمرضى.

وكانت اجمالى الفحوصات المعملية 126 تحليل، و 12 فيلم آشعة عادية و 83 اشعة موجات صوتية، كما تم تحويل 15مريض للمستشفيات لاستكمال الإجراءات لإجراء عمليات جراحية.

شارك فى القافلة 14 عيادة ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات وكذلك جهاز اشعة عادية، كما شارك ايضا فريق المعلومات لتسجيل جميع الحالات وذلك لإستخراج المؤشرات والبيانات.

وشارك فريق من الصيادلة لصرف العلاج بالقافلة، كما تم عمل ندوات توعية للقرية من خلال التثقيف الصحى بالقافلة وإجراء 140 استبيان و138 حالات كشف مبكر خلال اليومين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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