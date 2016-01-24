بالصور.. ضبط مصنع منظفات ومستحضرات تجميل بدون ترخيص فى المنصورة

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص، حيث تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بضبط رضا محمد محمد 49 سنة ومقيم بناحية شارع الجلاء أول المنصورة المدير المسئول عن مصنع خلط وتعبئة منظفات صناعية بناحية مركز المنصورة، وذلك لحيازته 1860 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع (مصفف شعر – مزيل عرق) منتج نهائى وعدد 100 عبوة فارغة لزوم التعبئة وعدد 100 كجم فازلين طبى أخضر اللون غير مدون عليها رقم التشغيلة.

تم سحب عينة للتحليل تصنع بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 24 لسنة 1977.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 671 جنح مركز المنصورة لسنة 2016.



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