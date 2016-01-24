محافظ كفر الشيخ يهنئ وزير الداخلية ورجال الأمن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

هنأ اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل فى هذه الذكرى المجيدة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الموافق 25 من شهر يناير الجارى.

وجاء فى برقية التهنئة "يشرفنى وأجهزة المحافظة أن أبعث لكم وإلى رجال هيئة الشرطة بأسمى آيات التهانى مع احتفال مصر بأعياد الشرطة، والتى نحتفل بها كل عام اعتزازاً منا بالدور الوطنى لرجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية للوطن بكل الصدق والإخلاص والتفانى فى أداء الواجب المقدس".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، "كان الخامس والعشرين من يناير والوقفة الشجاعة لرجال هيئة الشرطة عام 1952 بمدينة الإسماعيلية، فى وجه قوات الاحتلال البريطانى، تجسيداً لعظمة شعب مصر وأبنائه من رجال هيئة الشرطة بوقفتهم التاريخية فى وجه قوات الاحتلال، وقبولهم التحدى مسطرين بأرواحهم ودمائهم وبسالتهم صفحات مجد فى سجل الوطنية المصرية العريقة، سيظل للأجيال من أبناء الوطن مبعث فخرهم واعتزازهم برجال هيئة الشرطة"، وأعرب فى نهاية برقيته اعتزاز أبناء مصر الأوفياء بأداء رجال هيئة الشرطة لمهامهم وتضحياتهم فى سبيل الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية وصون أمن الوطن واستقراره بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يحمل كل التقدير لمسيرة وتاريخ هيئة الشرطة: قائلا "أحيى عطاء وتضحيات هذا الجيل من رجال الشرطة الذين يحملون الأمانة المقدسة بكل الصدق والشرف والفداء حماية لجبهتنا الداخلية وتماسكها ودفاعاً عن أمن المواطنين وسلامهم الاجتماعى، باذلين الجهد ومواصلين العطاء، مؤكدين أنهم العين الساهرة على حماية الجبهة الداخلية للوطن المفدى ".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن شهداء الخامس والعشرين من يناير عام 2011 م، من المدنين الشرفاء ورجال الجيش الأبطال ورجال الشرطة البواسل، أبناء الشعب المصرى العظيم، شكلوا ملحمة للتاريخ وبعثوا رسالة للعالم أن الشعب المصرى صاحب الحضارة وأن المصريين هم الآن من يسطرون الأمل بأيديهم .

مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد استقرارًا أمنيًا وسياسيًا كبيرين، واثقاً فى وعى والتزام الشعب المصرى وإدراكه لطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد والتفافه خلف قيادته السياسية.