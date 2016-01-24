التصريح بدفن جثة طالبة تناولت مبيد حشرى بسبب صعوبة الامتحانات بالقليوبية

صرح محمد عبد المؤمن مدير نيابة مركز شرطة طوخ بدفن جثة طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، لقيت مصرعها بعدما تناولت "مبيد حشرى" بسبب صعوبة الامتحانات، وفشلها فى الإجابة على بعض المواد الدراسية.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى بنها العام بوصول " ياسمين . ه" – 16 سنة – طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى مصابة بحالة تسمم، ولقيت مصرعها بالمستشفى، وتبين أنها تناولت مبيد حشرى.

وأكدت تحريات المباحث أن الطالبة أصيبت بحالة من الاكتئاب بسبب صعوبة أسئلة الامتحانات، وفشلها فى الأجابة على عدة مواد، فقامت بمغافلة أسرتها وتناولت مبيد حشرى، وعندما شعرت بحالة إعياء شديدة تم نقلها للمستشفى وفارقت الحياة هناك، وقام رضا مينا وكيل أول نيابة طوخ بمناظرة الجثة داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1432 اداري مركز طوخ لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة مصطفى رشاد أبو العينين وبإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.