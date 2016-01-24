أسير فلسطينى : لا أقبل إلا الحرية أو الشهادة

>أكد الأسير الفلسطينى الصحفى محمد القيق أنه ليس رهينة ولا يقبل إلا الحرية وعلى من يحبوه أن يعذروه مهما كانت النتائج ، لكنه لن يقبل الذل ولا الإهانة وإما أن يكون حرا أو شهيدا.

نقل هذه الرسالة مدير الوحدة القانونية بنادى الأسير الفلسطينى المحامى جواد بولس الذى زار الأسير القيق اليوم الأحد فى مستشفى "العفولة".

وقال المحامى بولس إن الأسير القيق يواجه الموت المحقق وهناك احتمالية لدخوله فى غيبوبة فى أية لحظة وأن علامات أكثر خطورة مقارنة مع الأيام القليلة الماضية بدت عليه مع مواصلته لإضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإدارى لليوم 61 على التوالى دون أخذ أية مدعمات حيث يعتمد على الماء فقط.

وأشار بولس إلى أن ما يجرى فى قضية الأسير القيق مختلف عما كان فى تجارب أخرى خاض خلالها العديد من الأسرى إضرابات ضد سياسة الاعتقال الإدارى حيث لا يبدى الطرف الإسرائيلى أى استعداد أو أى مجهود من أجل التوصل لأى حل يمكن أن يشكل مخرجا للحفاظ على حياة الأسير القيق ، فهناك عدم اكتراث واضح فى قضيته.

يشار إلى أن التظاهرات والاحتجاجات لم تنقطع على مدار الأيام الأخيرة الماضية تضماما مع الزميل الصحفى الأسير محمد القيق فى مختلف المدن والمحافظات الفلسطينية.