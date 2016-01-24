هيئة الطرق:انتهاء تنفيذ طريق "وادى النطرون ـ العلمين" وافتتاحه أول فبراير

قال اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الهيئة ستنتهى من طريق وادى النطرون ـ العلمين المدرج بالمشروع القومى للطرق نهاية الشهر الجارى، بحيث يتم افتتاحه للجمهور مع أول فبراير المقبل، مستطردا: "لولا الأمطار كنا انتهينا من هذا الطريق من أسبوع مضى".

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة انتهت من كافة مراحل تأسيس هذه الطريق، وحاليا تنتهى الطبقة السطحية، مشيرا إلى أن الهيئة أنشأت هذا الطريق من جديد ووسعته بإضافة حارة جديدة بعد اكتشافها طبيعة المياه الجوفية بتربته نتيجة للمزارع المجاورة للطريق.

وأكد رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة ستقوم بتركيب العلامات الإرشادية والإشارات المرورية قبل نهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أن هذا الطريق يبلغ طوله 135 كم ووصلت تكلفته إلى 1.920 مليار جنيه، مستطردا: "الطريق أصبح شكله حضاريا ومنفذا طبقا للمواصفات العالمية.. ووزير النقل كان يتابع معنا التنفيذ أولا بأول والضغط على المقاولين من أجل سرعة إنهائه".

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