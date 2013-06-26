"رقابة مصر" توافق على عرض استحواذ هولندي على "أوراسكوم للإنشاءات"

كتب : الأناضول منذ 7 دقائق

قالت شركة "أو سي أي إن في" الهولندية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على عرض الاستحواذ الذي تقدمت به لشراء الأسهم المحلية لأوراسكوم للإنشاء والصناعة، بقيمة 13.3 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).

وأضافت الشركة، في بيان لها مساء اليوم، إن هيئة الرقابة المالية في مصر قالت إنها ستعرض على المساهمين أسهما مسجلة في هولندا أو 255 جنيها مصريا نقدا مقابل كل سهم عادي لأوراسكوم للإنشاء مسجل في مصر.

وقالت إن العرض سينتهي يوم 28 يوليو المقبل، على أن يبدأ الخميس 27 يونيو الجاري.

وقال عمر دروزة مدير علاقات المستثمرين في أوراسكوم للإنشاء، "سننشر غدا عرض الشراء رسميا متضمنا كافة التفاصيل".

ويستهدف العرض الهولندي شراء 52.2 مليون سهم، في أوراسكوم للإنشاء تمثل نحو 25% من إجمالي أسهم الشركة.

وقامت أوراسكوم للإنشاء نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء شهادات الإيداع الدولية الخاصة بها في بورصة لندن، التي تمثل 75% من أسهم الشركة، ومبادلتها بأسهم في الكيان الهولندي، في بورصة أمستردام بهولندا.

وكانت البورصة المصرية، أوقفت التعامل على أسهم الشركة خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم بناء على طلب هيئة الرقابة المالية.