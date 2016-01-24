ودعّي تشابك الشعر والآلام التي ترافقه بلا رجعة

هل استيقظت يوماً ما بشعر متشابك يعكّر صفو صباحك، بسبب تحوّل خصلاته إلى عُقد أثناء النوم؟ إذاً، أنت تدركين تماماً أنّ إعادة شعرك إلى حالته الطبيعية ـ بعد ذلك ـ ليست بالمهمّة السهلة على الإطلاق. ولكن لا تقلقي، فلست مضطرة بعد اليوم لقضاء ساعات طويلة أمام المرآة لتسريح شعرك وتحرير خصلاته من العقد والتشابك الشديد، بل كلّ ما عليك فعله هو اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة فقط!

ألا تعتقدين أن ذلك ممكن؟ لقد جمعنا لك عدداً من التوجيهات الرئيسية المصمّمة لمساعدتك على التخلص من تلك العقد، وللحصول على شعر مرتّب وأنيق:

•اغسلي شعرك باستخدام شامبو يمتلك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز حيويّ وحريريّ ـ على سبيل المثال ـ يقدّم ترطيباً أكثر بستّ مرات، بالمقارنة مع منتجات الشامبو التقليدية. هذا المنتج الرائع يغذّي أعماق شعرك ليتركه ناعماً وحريرياً وخالياً من التشابك، فيصبح جديراً بتصدّر أغلفة المجلات #CoverWorthyHair.

•استخدمي مشطاً ذا أسنان عريضة لحلّ التشابك: الفراغات الأكبر بين أسنان المشط تعني أن شعرك سيكون أقلّ عرضة للضرر والتكسّر.

•استخدمي وسادة ساتان ناعمة أثناء النوم: هذه الطريقة تساعد على الحدّ من الاحتكاك، وتمنع التشابك، وتقلّص احتمالات معاناتك من شعر متشابك وخشن عند الاستيقاظ صباحاً.

•استخدمي زيوت العناية بالشعر بشكل منتظم: فهي قادرة على منح فروة رأسك النعومة المرغوب بها ، وترطيب خصلات شعرك- ما يسهل عليك التحكم بالشعر الجاف أو المتشابك.

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