نائب بطنطا: أسعى لحل مشاكل المدينة مع المسئولين

قال عبد المنعم العليمى عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه وضع يده على العديد من المشاكل بمدينة طنطا منها الصرف الصحى ومرفق النقل الداخلى والصحة ويسعى لحلها مع المسئولين المعنيين.

وأوضح العليمى فى تصريحات خاصة، أن مرفق النقل الداخلى بطنطا يعانى كثيرا رغم اهتمام الدولة به وتخصيصها 5ملايين جنيه سنويا لسداد الضرائب فى حين أن جمعية نقل الركاب الموجودة بطنطا التى تنافسه معفية من الضرائب بالإضافة إلى إعفاء الهيئة العامة للنقل بالقاهرة والإسكندرية من الضرائب وهذا يخل بمبدأ المساواة بين سكان محافظة الغربية وسكان القاهرة والإسكندرية.

وتابع: تقدمت بطلب لتحويل مرفق النقل الداخلى بطنطا إلى هيئة عامة حتى يتمتع بالإعفاءات الجمركية عند استيراد قطع الغيار للسيارات إلا أنه لم يتم حتى الآن مضيفا أنه تقدم بمذكرات حول ذلك الأمر فى بداية دور انعقاد مجلس النواب.

وأضاف النائب: كما تقدمت بمذكرة اقتراح لإنشاء كوبرى علوى بطنطا لنقل حركة المركبات داخل المدينة التى يزورها 3ملايين زائر من محافظات مصر سنويا لزيارة ضريح سيدى أحمد البدوى وسيربط هذا الكوبرى بين شارع الجلاء وشارع الجيش وشارع النحاس والأحياء القبلية.

وأشار إلى أنه تقدم أيضا باقتراح لإنشاء كوبرى علوى للمشاة يربط بين المنطقة الواقعة شرق سكك حديد مصر بشارع الحكمة مرورا بالعجيزى فوق قضبان السكة الحديد ويصل لمنطقة الجانبية داخل المدينة، مؤكدا أنه طالب المسئولين بالمحافظة بإعداد بيان عن حول مشكلة الصرف الصحى فى مساكن الشباب بمنطقة العجيزى التى لم يمر على إنشائها 10سنوات مما يهدد مبانيها .

واختتم العليمى تصريحات قائلا: اكتشفت وجود تقاعس بين الشركة المنفذة للمشروع والمسئولين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فى مشروع الصرف الصحى بالمنطقة ، موضحا، أنه تقدم بطلب إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالمشاكل المتعلقة بالمحافظة على مستوى الإدارات والمديريات ووضع اقتراحات لحلها حتى يتمكن من المساهمة فى حلها .