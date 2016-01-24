وفاة مصمم الصبوحة وليام خوري و"سيدتي نت" تعيد نشر آخر مقابلاته: رحل وهو يتألم

توفي المصمم اللبناني وليام خوري بعد صراع مع المرض.

المصمم الراحل الذي أعد أغلب تصاميم الشحرورة صباح والنجمة سميرة توفيق، نال شهرة كبيرة وحاز على الكثير من الجوائز وشارك في مهرجانات عالمية لعرض الأزياء في باريس، روما، استراليا، فنزويلا، والعديد من البلاد العربية.

صمّم خوري للصبوحة 400 فستان "هوت كوتور" ارتدتها في أفلامها ومسرحياتها ومهرجاناتها وحفلاتها، قسم منها موجود عنده والباقي وزّعته صباح على الناس.

وفي حديث سابق لـ "سيدتي نت"، قال خوري "حالياً يوجد عندي مائة فستان. هي باعت مئتي فستان والمائة الباقية لا أعرف مصيرها".

وفي يونيو 2015، لبّى المصمم طلب لجنة مهرجانات البياف فمنحها عدداّ من فساتين الفنّانة الكبيرة صباح، لتعرض بشكل لائق في حفل مفترض أنّه أقيم لتكريمها، لكنّه فوجىء بنتيجة كارثيّة في ذلك الوقت.