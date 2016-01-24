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ابن سيلين ديون يبكي الحاضرين في وداع والده

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السبت 23-01-2016 23:22

بالرغم من الأسى الذي يغمرها على رحيل رفيق دربها وحب حياتها، حاولت النجمة العالمية سيلين ديون قدر الإمكان التماسك وتمالك نفسها خلال مراسم وداعه، وأظهرت انها امرأة قوية وام مثالية اما طفليها التوأم نيلسون وايدي (5 سنوات) وابنها البكر رينيه تشارلز البالغ من العمر 14 عاماً.

خلال مراسم الجنازة التي اقيمت في كاتدرائية نوتردام في مونتريال، حيث تزوج الراحل من ديون منذ 21 سنة، القى رينيه تشارلز كلمة بمناسبة تابين والده، ابكت الحاضرين بشدة، لا سيما والدته والعائلة المقربة.

وقال رينيه تشارلز "15 عاماً ليست فترة طويلة للابن للتعرف على والده ... لكنك تركتني مع ذكريات جيدة بما فيه الكفاية لأتقاسمها مع إخوتي الصغار".

وأضاف: "عندما يكبرون في السن، وأنت غائب، سأعمل على تعليمهماش ما تعلمته منك".

يشار الى ان René Angélil توفي عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

 

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سيدتي