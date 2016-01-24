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حظك اليوم برج الثور الإثنين 25 يناير 2016

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 25 يناير 2016 حظك اليوم برج الثور الإثنين 25 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>تفخر طوال الوقت بأنك تقوم بعمل جيد ودقيق، وهذا الأمر سيلفت نظر رؤسائك الآن وقد يترتب عليه توليك مسؤوليات إضافية ومهام جديدة ولكنه سيفتح لك الباب أيضًا لتقدم كبير فى حياتك المهنية ومن المرجح أن يزداد دخلك أيضًا.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك العاطفية تسير بشكل جيد ولديك انطباع بأنها فى أفضل حال ممكنة، وهذا قد يقودك إلى الرغبة فى تطوير العلاقة وأن تطورها إلى الزواج ولكن قبل أن تصل إلى هذه المرحلة يجب ان تأخذ نفسًا عميقًا وتقرأ ما بين السطور فقد تغير رأيك حين تعرف شيئًا كنت تجهله.
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>برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحتاج لاستشارة مختص فى الرعاية الصحية اليوم، خاصة فى ما يخص مشاكل فى الرأس قد تتطور إلى مشكلة خطيرة إذا لم تبحث عن علاج لها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>المشاعر هى المسيطرة على مزاجك اليوم، ولهذا يمكن لأشياء صغيرة جدًا أن تؤدى بك إلى الكآبة أو الحزن، ولكن اتصال مع شخص قديم فى حياتك قد يساعدك على التحسن وحل مشكلتك.

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مصر 365

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