بالفيديو - دورتموند يهزم جلادباخ ويعزز مركزه في الوصافة خلف بايرن ميونيخ

(إفي): نجح بروسيا دورتموند في أول اختبار له بالعام الجديد بالتفوق على منافسه الصعب وصاحب الأرض، بروسيا مونشنجلادباخ، بثلاثة أهداف لواحد، ليعزز مركزه في وصافة البوندسليجا ويحافظ على فارق الثماني نقاط التي تفصله عن المتصدر وحامل اللقب، بايرن ميونخ.

ولم يصمد فريق جلادباخ على ملعب بروسيا بارك كثيرا أمام منافس كانت له الأفضلية في المباراة.

كاد جلادباخ يفتتح التسجيل (ق6) من رأسية قوية لأندرياس كريستينسن لامست العارضة وخرجت فوق المرمى.

ونجح الضيوف في التقدم بهدف أول من تمريرة أرضية من إلكاي جندوجان لتخادع دفاعات جلادباخ من الجانب الأيمن وتصل إلى ماركو رويس إلى سددها من لمسة واحدة في شباك أصحاب الأرض (ق41).

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف الأرميني هنريك مخيتاريان الهدف الثاني (ق51) من تمريرة لرويس هذه المرة.

وقلص بعدها البرازيلي رافائيل النتيجة بهدف أول لجلادباخ (ق58) من صناعة لارس شتيندل.

إلا أن مخيتاريان صنع بدوره الهدف الثالث لجوندوجان (ق75)، ليحسم دورتموند النتيجة لصالحه.

وأصبح رصيد دورتموند 41 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن هرتا برلين الثالث، وخلف بايرن بثماني نقاط.

أما جلادباخ فظل في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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