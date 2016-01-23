أستاذ هندسة طرق : 22 ألف حادثة طريق كل عام ينتج عنها 12 ألف حالة وفاة

قال أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، الدكتور حسن عبدالظاهر، إن مصر تقع ضمن أكثر 10 دول فى العالم بها حوادث طرق، مضيفًا أن سلامة الطرق ليست العنصر الأساسى لتصدر مصر قائمة حوادث الطرق بالعالم، ولكن سلوك مستخدمى الطرق سواء فرد المشاة أو قائد المركبة هى العنصر الرئيسي فى الحوادث.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية الغد العربي، مع الإعلامى خالد عاشور، أن الثقافة المرورية لابد أن تدرس فى المدارس حتى يتعلم المواطن كيف يتعامل مع حق الطريق، مؤكدًا أن 80% من حوادث الطرق فى مصر سببها العنصر البشرى.

> وأوضح، أن هناك 22 ألف حادثة طريق فى مصر كل عام، تنتج عنها 12 ألف حالة وفاة، مضيفًا 28% من المشاة لا يستخدمون الكابرى لعبور الطرق.

> وأشار إلى أن هناك قصور كبير فى منظومة النقل، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون هناك الية فعالة لصيانة الطرق سنويًا.