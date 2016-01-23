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مساعد وزير الداخلية الأسبق : الشرطة قدمت 715 شهيدا.. ولا يوجد معتقلين فى السجون المصرية لأن قانون الطوارىء غير مفعل

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مساعد وزير الداخلية الأسبق : الشرطة قدمت 715 شهيدا.. ولا يوجد معتقلين فى السجون المصرية لأن قانون الطوارىء غير مفعل مساعد وزير الداخلية الأسبق : الشرطة قدمت 715 شهيدا.. ولا يوجد معتقلين فى السجون المصرية لأن قانون الطوارىء غير مفعل

طارق حماد

قال مساعد وزير الداخلية الأسبق، طارق حماد، إن الشرطة قدمت715 شهيدًا منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن منهم 152 ضابطًا، مضيفًا أن عام 2015 فقط حصل على 138 شهيدًا لحماية الوطن.

وأضاف حماد خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على فضائية الغد العربي، مع الإعلامى خالد عاشور، أن الذين نالوا الشهادة من رجال الشرطة هم فقط من يستحقونها، قائلًا لأسر الشهداء ” أنتم فى عناية الله سبحانه وتعالى.

وأكد، أن البؤرة الإرهابية التى اجهضت فى الهرم لا تقل خطورة عن عملية “عرب شركس” السابقة، مضيفًا أنه لا يوجد معتقلين فى السجون المصرية ولا ما يعرف بالإختفاء القصرى لأن قانون الطوارىء غير مفعل.

وأوضح، أن تجاوزات أفراد الشرطة “فردية” والوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضدهم، مشيرًا إلى أنه يجب على الوزارة الإعلان عن محاسبتها للعناصر الفاسدة داخل الوزارة للرأى العام.

وقال هناك خلل كبير فى السياسة الاعلامية لوزراة الداخلية تجعلها غير قادره على الدفاع عنها، مضيفًا أن هناك بعض وسائل الإعلام تشن حملات مكثفة للنيل من عزيمة رجال الشرطة.

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