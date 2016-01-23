ضبط طن نخالة خشنة و300 كيلو سمنة مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط طن نخالة خشنة و300 كيلو سمنة زبدة مجهولة المصدر، قبل بيعهم فى السوق السوداء ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بتحرير محضر بالقضية رقم 1056 جنح مركز شبين الكوم لسنه 2016 ضد "خالد . ا" مسئول عن محل أعلاف بدائرة المركز، حيث تم ضبط طن نخلة خشنة مجهول المصدر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 113 لسنه 1954 والخاص بعدم وجود فواتير دالة على مصدر شرائها، والقضية رقم 334 جنح مركز الشهداء لسنه 2016 ضد "إبرهيم . ر" مسئول عن ثلاجة لحوم بناحة قرية العراقية مركز الشهداء، حيث تم ضبط 300 كيلو جرام زبدة نيوزلاندى مجهولة المصدر مخالفا لأحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 والخاص بعدم وجود فواتير دالة على مصدر شرائها، وذلك قبل بيعهم فى السوق السوداء، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.