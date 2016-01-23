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خامنئي يطالب بتعاون أمني مع الصين: «لا يمكن الوثوق بأمريكا»

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خامنئي يطالب بتعاون أمني مع الصين: «لا يمكن الوثوق بأمريكا» خامنئي يطالب بتعاون أمني مع الصين: «لا يمكن الوثوق بأمريكا»

علي خامنئي

دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يوم السبت، إلى اقامة علاقات اقتصادية وأمنية أوثق مع الصين قائلا إن البلدين يمكن أن يكون شراكة يعتمد عليهما خاصة في مجال الطاقة.

وبحسب رويترز نقل الموقع الرسمي لخامنئي على الإنترنت قوله خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج “إيران هي أكثر بلد يمكن الاعتماد عليه  في المنطقة للحصول على الطاقة لأن الأجانب لن يمكنهم أبدا التأثير على سياستها في هذا الشأن.”

وقال خامنئي إن الأمريكيين “ليسوا أمناء” في الحرب على الإرهاب بالمنطقة وطالب بمزيد من التعاون بين إيران والصين.

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