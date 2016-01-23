تقرير في الجول – مصير مصطفى فتحي مرتبط بلاعب كولومبي ونادي صيني

تقارير إيطالية أكدت رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع لاعب الزمالك مصطفى فتحي، إلا أن هذا الانتقال يبدو صعبا نظرا للقواعد المعقدة التي وضعها الاتحاد الإيطالي لاستقدام اللاعبين غير الأوروبيين من خارج إيطاليا.

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إنتر ميلان يضم بين صفوفه 8 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي وهم جواو ميراندا وآدم ليايتش وستيفن يوفيتيتش وخوان بابلو كاريزو وخوان خيسوس ويوتو ناجاتومو وجاري ميديل وفريدي جوارين.

وفي حال ضم النادي الإيطالي لأكثر من 3 لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي – مثل إنتر ميلان – لا يمكنه استقدام أكثر من لاعبين لا يحملون جوازات سفر أوروبية (سيتم تسميتهم بالأجانب في بقية التقرير) من خارج إيطاليا في موسم واحد.

وهذا الموسم ضم إنتر البرازيلي ميراندا من أتليتكو مدريد.

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ولضم لاعب آخر على إنتر ميلان التخلي عن أحد لاعبيه الأجانب.

وبالفعل.. إنتر ينوي التخلي عن فريدي جوارين الكولومبي لنادي جيانجسو الصيني.

وصرح المدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو لإذاعة (راي سبورت) الإيطالية أن هناك تفاوض بين ناديه والنادي الصيني.

ولكن تقرير آخر على موقع (كالتشيو ميركاتو) أكد أن وكيل جوارين وهو مارسيلو فيريرا فشل في الجلوس مع مسؤولي إنتر أو مسؤولي جيانجسو لإتمام الصفقة التي ستكلف الصينيين 18 مليون يورو.

هذا الأمر تسبب في إيقاف الصفقة مؤقتا، ما يؤزم انتقال فتحي لإنتر ميلان.

إذا، في وقت نشر هذه السطور مساء السبت 23 يناير يتبقى 9 أيام فقط على نهاية سوق الانتقالات الشتوية ولابد فيهم أن ينتقل جوارين لجيانجسو ثم يتفق إنتر ميلان مع الزمالك على المقابل المادي – رئيس النادي مرتضى منصور يطلب 4 مليون يورو – ويتفق مصطفى فتحي على عقده مع النيرياتزوري.

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