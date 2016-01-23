حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالتحرش بطالبة ثانوى فى بولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، بحبس "م.ع" 21 سنة عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة فى الـ16 من عمرها، وتدرس فى المرحلة الثانوية، ومحاولة اغتصابها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن والدة المجنى عليها كانت قد غادرت المنزل يوم الواقعة لزيارة أحد اقاربها وتركت نجلتها وحيدة فى المنزل، وأثناء غيابها علم المتهم، والذى يقطن فى نفس العقار الذى تقطن فيه الفتاة، بغياب والدتها فصعد إليها وطرق الباب ففتحت له، فتحرش بها لفظياً وجسدياً، وحاول التعدى الجنسى عليها فصرخت، فهرول الأهالى والجيران لنجدة الفتاة، وأوسعوا المتهم ضرباً.

وأضافت التحقيقات، أن الأهالى اتصلوا بوالدة المجنى عليها، والتى حضرت على الفور، واقتادوا المتهم لقسم شرطة بولاق، وحرروا محضرا اتهموه فيه بالتحرش بالفتاة، والشروع فى اغتصابها، وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.