احذرى.. مرض القطط والكلاب يهدد استمرار الحمل ويشوه الجنين

كيف ينتقل فيروس التكسوبلازما للحامل؟

خطورة مرض القطط والكلاب على الحمل

الإصابة بفيروس "التسكوبلازما" المعروف بين العامة بمرض القطط والكلاب، يعد من أخطر الفيروسات المهددة لاستمرار الحمل.>ينتقل فيروس التكسوبلازما فى فترة الحمل بعدة وسائل يوضحها أستاذ أمراض الدم الدكتورة تيسير كامل عيادة فى:>- الاختلاط بالحيوانات الأليفة، والتى لم تتلق تطعيما منتظما ضد الأمراض.>- التعامل بشكل مباشر مع براز القطط والكلاب.>- تناول اللحوم النيئة مثل الفسيخ واللانشون وبكميات كبيرة.>ويقول أستاذ أمراض النساء الدكتور علاء الغنام إن انتقال فيروس "التكسوبلازما" للحامل يعرضها للإجهاض، أو ولادة طفل مشوه، لأن هذا الفيروس يعد من أقوى الفيروسات التى تسبب تشوهات شديدة للأجنة، يصعب معها اكتمال الحمل واستمرار نمو الجنين.

ويحذر الغنام من التعامل مع الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب طوال فترة الحمل، خاصة فى حالة عدم التأكد من تلقيها التطعيمات الضرورية، كما يحذر من تناول بعض أنواع الطعام التى ترتفع فرص احتوائها على هذا الفيروس وهى المايونيز، البسطرمة واللانشون وجميع أنواع اللحوم غير كاملة النضج وبالطبع الفسيخ والرنجة.