أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذرى.. مرض القطط والكلاب يهدد استمرار الحمل ويشوه الجنين

Google+ Print
احذرى.. مرض القطط والكلاب يهدد استمرار الحمل ويشوه الجنين احذرى.. مرض القطط والكلاب يهدد استمرار الحمل ويشوه الجنين
الإصابة بفيروس "التسكوبلازما" المعروف بين العامة بمرض القطط والكلاب، يعد من أخطر الفيروسات المهددة لاستمرار الحمل.

كيف ينتقل فيروس التكسوبلازما للحامل؟


>ينتقل فيروس التكسوبلازما فى فترة الحمل بعدة وسائل يوضحها أستاذ أمراض الدم الدكتورة تيسير كامل عيادة فى:
>- الاختلاط بالحيوانات الأليفة، والتى لم تتلق تطعيما منتظما ضد الأمراض.
>- التعامل بشكل مباشر مع براز القطط والكلاب.
>- تناول اللحوم النيئة مثل الفسيخ واللانشون وبكميات كبيرة.

خطورة مرض القطط والكلاب على الحمل


>ويقول أستاذ أمراض النساء الدكتور علاء الغنام إن انتقال فيروس "التكسوبلازما" للحامل يعرضها للإجهاض، أو ولادة طفل مشوه، لأن هذا الفيروس يعد من أقوى الفيروسات التى تسبب تشوهات شديدة للأجنة، يصعب معها اكتمال الحمل واستمرار نمو الجنين.

ويحذر الغنام من التعامل مع الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب طوال فترة الحمل، خاصة فى حالة عدم التأكد من تلقيها التطعيمات الضرورية، كما يحذر من تناول بعض أنواع الطعام التى ترتفع فرص احتوائها على هذا الفيروس وهى المايونيز، البسطرمة واللانشون وجميع أنواع اللحوم غير كاملة النضج وبالطبع الفسيخ والرنجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365