كيف تفاعل الجمهور العربي مع كليب "روميو وجولييت" لـ عاصي الحلاني وديانا حداد؟

حقق كليب "روميو وجولييت" الذي يجمع بين عاصي الحلاني وديانا حداد، لأول مرة في مسيرتهما الفنية، ربع مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بعد أسبوعين من طرحه.

أغنية "روميو وجولييت" من كلمات أحمد علوي وألحان طلال، ومن توزيع حسام حبيب، وتمّ تصويرها تحت إدارة المخرج علاء الأنصاري في مدينة إسطنبول التركية.

من جهة أخرى، يستعدّ عاصي الحلاني لطرح أغنيته الجديدة "قومي ارقصيلي بعد" عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، بعد أن انتهى من تصويرها في نهاية شهر ديسمبر\كانون الأول 2015. أما ديانا فتتحضّر لتصوير أغنية جديدة، بطريقة الفيديو كليب، من دون أن تكشف عن تفاصيلها، مفضّلة أن تتركها مفاجأة للجمهور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي