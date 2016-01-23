أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنطوي يعود للحياة ويقود الأهلي لقنص الاتحاد في الإسكندرية

Google+ Print
أنطوي يعود للحياة ويقود الأهلي لقنص الاتحاد في الإسكندرية أنطوي يعود للحياة ويقود الأهلي لقنص الاتحاد في الإسكندرية

رفض الأهلي طلب ماليك إيفونا مهاجم الفريق باستكمال علاجه في مسقط رأسه بالجابون.

ويعاني ماليك إيفونا من إصابة في العضلة الخلفية، غاب على إثره في المباريات الأخيرة للفريق.

وكان إيفونا قد تقدم بطلب رسمي لإدارة الأهلي، بأن يسمحوا له باستكمال تأهيله العلاجي في الجابون بدلا من .

من جانب إدارة الأهلي، رفضت ذلك الطلب "الغريب" على حد وصفهم، رغم إصرار إيفونا عليه في أكثر من مناسبة، إذ ارتأت الإدارة أن لا مبرر لتلك الخطوة، خاصة أن الجابون ليست بينن الدول الشهيرة بالتميز في علاج إصابات الملاعب.

وبدأ إيفونا بالفعل برنامجه العلاجي الموضوع من الجهاز الطبي للأهلي، إذ أن الفريق يسعى لأن يكون اللاعب الجابوني جاهزا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم 9 فبراير المقبلة.

ويلتقي الأهلي عصر اليوم السبت مع نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ 16، في مباراة يغيب عنها إيفونا بسبب الإصابة أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر