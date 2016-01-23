أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الاتحاد: غياب هاني سعيد؟ لا أفهم لماذا تم إيقاف لاعب هرب من الموت

Google+ Print
مدرب الاتحاد: غياب هاني سعيد؟ لا أفهم لماذا تم إيقاف لاعب هرب من الموت مدرب الاتحاد: غياب هاني سعيد؟ لا أفهم لماذا تم إيقاف لاعب هرب من الموت

تعجب ليونيل بونتيس المدير الفني للاتحاد السكندري من إيقاف هاني سعيد لاعبه الذي غاب عن مباراة اليوم بسبب معاقبته بالإيقاف لمباراتين.

هاني سعيد عوقب بالإيقاف بعد أحداث مباراة الاتحاد والمصري في الجولة السابقة والتي شهدت اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب النهاية.

وقال بونتيس لقناة الحياة "في البداية أحتاج لتفسير لماذا تم عقاب لاعب كان ينجو بنفسه من الاعتداء الذي ربما كان سيصل لموته".

وأضاف "أيضا لا أعلم سبب الغرامة المالية علينا كجهاز فني فنحن لم نفعل شيئا".

وتابع "الهزيمة أمام الأهلي لا تخجلنا، اللاعبون مازالوا شباب وينقصهم الكثير من الخبرة وأنا أرى أننا لعبنا مباراة جيدة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع