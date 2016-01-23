مدرب الاتحاد: غياب هاني سعيد؟ لا أفهم لماذا تم إيقاف لاعب هرب من الموت

تعجب ليونيل بونتيس المدير الفني للاتحاد السكندري من إيقاف هاني سعيد لاعبه الذي غاب عن مباراة اليوم بسبب معاقبته بالإيقاف لمباراتين.

هاني سعيد عوقب بالإيقاف بعد أحداث مباراة الاتحاد والمصري في الجولة السابقة والتي شهدت اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب النهاية.

وقال بونتيس لقناة الحياة "في البداية أحتاج لتفسير لماذا تم عقاب لاعب كان ينجو بنفسه من الاعتداء الذي ربما كان سيصل لموته".

وأضاف "أيضا لا أعلم سبب الغرامة المالية علينا كجهاز فني فنحن لم نفعل شيئا".

وتابع "الهزيمة أمام الأهلي لا تخجلنا، اللاعبون مازالوا شباب وينقصهم الكثير من الخبرة وأنا أرى أننا لعبنا مباراة جيدة".