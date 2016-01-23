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إصابة ضابط وسرقة سلاحه من قبل تجار مخدرات بمقابر أبو كبير فى الشرقية

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إصابة ضابط وسرقة سلاحه من قبل تجار مخدرات بمقابر أبو كبير فى الشرقية إصابة ضابط وسرقة سلاحه من قبل تجار مخدرات بمقابر أبو كبير فى الشرقية
أصيب منذ قليل، ضابط بالقوات المسلحة، بطلق خرطوش بالبطن، وتم سرقة سلاحه أثناء تواجده بمقابر أبو كبير بالشرقية، وانتقل ضباط أبو كبير إلى محل الواقعة لفحص البلاغ.

وكان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول الرائد "محمود.ص" ضابط بالقوات المسلحة، ومقيم مركز أبو كبير، لمستشفى الزقازيق الجامعى مصابا بطلق نارى بالبطن.

وأفادت التحريات الأولية بأنه أثناء تواجد الضابط بالمقابر ببندر أبو كبير، لزيارة والده، قام بعض تجار المخدرات بسرقة سلاحه وإصابته بالخرطوش بالبطن، فيما أكد مصدر أمنى بمركز شرطة أبوكبير، أنه جار فحص البلاغ لمعرفة سبب تواجد الضابط بالمقابر.

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