بالصور.. إحالة 15 معلمًا بامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للتحقيق بمطروح

قرر الدكتور محمد الشركسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إحالة 15 معلماً للتحقيق لعدم قيامهم بأعمال وضوابط الامتحانات المنوطة بهم وعدم قيامهم بواجبهم الوظيفى المكلفين به.

جاء ذلك خلال تفقد "الشركسى" عددا من مدارس المحافظة، فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية للاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات داخل اللجان، ومدى انضباط اللجان وتوافر الجو الملائم، لأداء الامتحانات ومدى ملائمة أسئلة الامتحان للمواصفات والوزن النسبى للمقرر الدراسى وخلوها من الغموض.

شملت الجولة تفقد لجان الامتحانات للشهادة الابتدائية بلجان مجمع أبو بكر الصديق ومدرسة طارق بن زياد ومدرسة السلام الخاصة ومدرسة الرنيسانس الخاصة، ولجان الشهادة الإعدادية منها لجنة مدرستى السلام الخاصة والرينيسانس ولجنة مدرسة السيدة عائشة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، على ضرورة الانضباط داخل اللجان و توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ من إضاءة وتهوية ومراعاة العامل النفسى لهم.

وأوضح وكيل الوزارة، خلال تصريحات صحفية، أن أسئلة الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب العادى ومن الكتاب المدرسى، بما يحقق العدالة والموضوعية وعدم وجود شكاوى من الطلاب حول أسئلة مادة اللغة العربية.

وأشار "الشركسى" إلى أنه تم عمل غرفة متابعة رئيسية، بمديرية تعليم مطروح، بالإضافة إلى غرف متابعة فى الإدارات الـ9 لمتابعة سير الامتحانات.

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