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بالصور.. ضبط 920 "توك توك" مخالف لقرار حظر السير بشوارع الجيزة خلال شهر

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تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، شن حملاتها المرورية، بهدف رصد المخالفات المرورية ومطاردة "التوك توك" تنفيذا لقرار المحافظ بمنع سيره بالطرق، لما يسببه من زحامات مرورية وحوادث بالميادين.

وشنت الإدارة العديد من الحملات المرورية بالشوارع والميادين، بناء على تعليمات اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة، وتم رصد 920 "توك توك" خلال شهر، و230 دراجة بدون لوحات معدنية، و20 مخالفة عكس الاتجاه، و420 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى.

وعززت الإدارة من تواجد الخدمات المرورية بالأوناش والمعدات اللازمة، تحت إشراف إدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر، بالمحاور التى تعانى من التكدسات المرورية أوقات الذروة الصباحية والمسائية، ومنها ميدان الجامعة وكوبرى أكتوبر المعدنى والجيزة.

وتشن الإدارة حملات مرورية مكثفة بشكل يومى على جيع المحاور والميادين، لمتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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