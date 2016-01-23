أمريكا تجهز قاعدة عسكرية جوية شمال شرق سوريا

> يعمل الأميركيون على تجهيز مطار فى محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا لإستخدامه كقاعدة عسكرية لطائراتهم المروحية التى تقل عشرات المستشارين والعناصر الذين دخلوا البلاد أخيرا، وفق ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس.

ونفت القيادة العسكرية الأميركية سيطرتها على أى مطار فى سوريا، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنها تسعى "باستمرار إلى زيادة فاعلية الدعم اللوجستي" لقواتها فى سوريا.

وقال مصدر عسكرى سورى لوكالة فرانس برس "يجهز الأميركيون قاعدة عسكرية فى منطقة تدعى أبو حجر فى جنوب رميلان (ريف الحسكة الشمالى الشرقي) منذ أكثر من ثلاثة أشهر"، مضيفا أن عشرات الخبراء الأميركيين يشاركون "فى تجهيز القاعدة" بمشاركة وحدات حماية الشعب الكردية، "وقد باتت شبه جاهزة للعمل".

وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التى ينتهك فيها الأميركيون السيادة السورية"، وبحسب المصدر، فان القاعدة "معدة لاستقبال مروحيات وطائرات شحن، ويبلغ طول مدرجاتها 2700 متر وهى مؤهلة لأن تتحول إلى مهبط لطائرات عدة تقل عتاد وذخائر". لكنه أكد عدم وجود أى طائرات حربية مقاتلة فيها كما لم يتم استخدامها حتى الآن فى عمليات عسكرية.

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