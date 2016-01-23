استراحة الدوري المصري - الاتحاد (0) - (0) الأهلي.. سيطرة دون فاعلية للأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد والأهلي في إطار مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري

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أحداث اللقاء

45+3: حجازي أرسل كرة طولية داخل منطقة جزاء الاتحاد حولها أنتوي برأسه مرت بجوار القائم.

- الحكم احتسب ثلاث دقائق كوقت بدل من الضائع.

- المباراة منحصرة في منتصف الملعب ولا توجد أي هجمات حقيقية حتى الأن.

36) أوووووووووووه رمضان يهدر إنفرادا تاما بعد تمرير رائعة من أنتوي سددها اللاعب الشاب لكن الحارس تألق وتصدى للكرة بقدمه.

28) كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء عن طريق أوباما سددها الشعراوي لكن ضعيفة في يد إكرامي.

19) أحمد فتحي أرسل عرضية بيسراه امسكها الحارس محمود السيد بثبات.

8) أولى تسديدات اللقاء من محمود شعبان مدافع الفريق السكندري امسكها إكرامي على مرتين.

مرور خمس دقائق واستحواذ من الأهلي على الكرة وضغط متقدم من الاتحاد في منتصف الملعب ولا توجد أي خطورة على المرميين حتى الأن.

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