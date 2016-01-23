ضبط 2 طن و542 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة وإعدام 600 كلب ضال بالدقهلية

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة تمكنت خلالها من إعدام "600" من الكلاب الضالة، وتقديم إدارة الرعاية الاهتمام بـ 13146 من الماشية و29690 من الدواجن، كما تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية التموين بضبط 2 طن و542 من لحوم وكبدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى.

وأشاد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بجهود مديرية الطب البيطرى وإداراتها المختلفة، حيث قامت إدارة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى بعمل 25 قافلة علاجية على مستوى المحافظة "مسح تناسلى" وقيام إدارة الصحة العامة بالتحصينات والاختبارات الخاصة بأمراض (البروسيلا –الدرن ).

وأكد "إمام" أن إدارة الإرشاد بالمديرية عقدت 32 ندوة بالاشتراك مع الصحة والزراعة والشباب والرياضة والوحدات المحلية والتربية والتعليم والأوقاف، وذلك لمناقشة طرق الذبح الآمن وطرق الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور.

ووجه محافظ الدقهلية لمديرية الطب البيطرى باستمرار تلك المجهودات للحفاظ على الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للدواجن والحيوانات.

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