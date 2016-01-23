أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط 2 طن و542 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة وإعدام 600 كلب ضال بالدقهلية

Google+ Print
شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الدقهلية، حملات مكبرة تمكنت خلالها من إعدام "600" من الكلاب الضالة، وتقديم إدارة الرعاية الاهتمام بـ 13146 من الماشية و29690 من الدواجن، كما تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين بضبط 2 طن و542 من لحوم وكبدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى.

وأشاد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بجهود مديرية الطب البيطرى وإداراتها المختلفة، حيث قامت إدارة الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى بعمل 25 قافلة علاجية على مستوى المحافظة "مسح تناسلى" وقيام إدارة الصحة العامة بالتحصينات والاختبارات الخاصة بأمراض (البروسيلا –الدرن ).

وأكد "إمام" أن إدارة الإرشاد بالمديرية عقدت 32 ندوة بالاشتراك مع الصحة والزراعة والشباب والرياضة والوحدات المحلية والتربية والتعليم والأوقاف، وذلك لمناقشة طرق الذبح الآمن وطرق الوقاية من مرض أنفلونزا الطيور.

ووجه محافظ الدقهلية لمديرية الطب البيطرى باستمرار تلك المجهودات للحفاظ على الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للدواجن والحيوانات.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه