مصر تدين مصادرة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها، قرار الحكومة الإسرائيلية بمصادرة مئات الأفدنة من الأراضى الفلسطينية بغور الأردن فى الضفة الغربية، حيث وصف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، تلك الخطوة بـ"غير الشرعية" والتى تتحدى بشكل فج القانون الدولى وكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة تلك التى تتعلق بعدم جواز تغيير الواقع بالقوة فى الدول الخاضعة للاحتلال.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذا الإجراء يتنافى مع كافة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، ويمثل تحديا لجهود المجتمع الدولى الرامية إلى تحقيق حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطينى من استعادة حقوقه المشروعة وبسط سيادته على أراضيه.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن مثل تلك الممارسات التى تقوض جهود التهدئة، واتخاذ ما من شأنه تعزيز الثقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، تمهيداً لعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بهدف تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.