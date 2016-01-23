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27 فبراير.. الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية و«قوادة» على حبسهما فى قضية دعارة

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27 فبراير.. الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية و«قوادة» على حبسهما فى قضية دعارة 27 فبراير.. الحكم فى استئناف معدة بقناة فضائية و«قوادة» على حبسهما فى قضية دعارة

 أرشيفية

حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت ، الاستئناف المقدم من معدة برامج بقناة فضائية تدعى “مديحة” على حبسها عاما مع الشغل لاتهامها بممارسة الدعارة ، للنطق بالحكم لجلسة 27 فبراير المقبل .

وكانت قوادة تدعى “شمس.أ” قد استأنفت على حكم حبسما سنة و6 شهور، لاتهامها مع المعدة بتكوين لممارسة الرذيلة مع راغبى المتعة المحرمة، مقابل 3 آلاف جنيه فى الساعة، بعد أن تم ضبطهما بشقة فى شارع قصر العينى.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا وكيل أول نياية قصر النيل، أن القوادة تعرفت على معدة البرامج بكافية فى الزمالك، واتفقتا على استقطاب راغبى المتعة عن طريق التواصل معهم عبر برنامج على الهاتف المحمول.

وأكدت التحقيقات وجود رسائل جنسية فى هواتف المتهمتين، حيث تتفق القوادة مع راغبى المتعة على ممارسة الجنس مع معدة البرامج مقابل 3000 جنيه فى الساعة. وكانت مباحث الآداب بالقاهرة، قد ألقت القبض على شبكة دعارة تقودها معدة برامج بقناة فضائية وقوادة فى منطقة قصر النيل.

 

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