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بالصور.. محافظ البحيرة ومدير الأمن يكرمان أسر شهداء الشرطة

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احتفالا بأعياد الشرطة، كرم منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، شهداء الشرطة من أبناء البحيرة، وذلك بمقر قوات الأمن بمدينة دمنهور.

حيث بدأت الاحتفالات بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى ثم تكريم 61 أسرة من شهداء الشرطة، وعلى رأسهم اللواء عبد الرؤوف الصيرفى، كذلك تم تكريم الضباط وأفراد الشرطة المتميزين وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

شارك فى الاحتفال اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة والعميد محمد الجمسى مفتش الأمن العام، واللواء هانى خير مدير إدارة المرور بالبحيرة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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