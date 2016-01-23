وفر فلوسك وحافظ على صحتك.. 3 فوائد لجسمك لو توقفت عن تناول اللحوم

يعشق الكثيرون تناول اللحوم الحمراء، بينما يعجز الكثيرون عن تناولها بسبب ارتفاع أسعارها، فى الوقت الذى تحذر فيها العديد من الدراسات العلمية من الإفراط فى تناولها لما تسببه من أمراض ولكن الجديد ما كشفته دراسة علمية حول فوائد التوقف عن تناول اللحوم الحمراء وما يمكن أن يحدث لجسمك إذا غيرت نظامك الغذائى بعيدا عنها.

ونشر موقع "مترو" البريطانى، تقريرا عن 3 أشياء مهمة تحدث للجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء والتوقف عن إدخالها ضمن نظامك الغذائى، وهى:

1- فقدان الوزن:

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2- ستكون رائحة جسمك أجمل:

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3- تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء:

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>فقد أثبتت الدراسات وخبراء التغذية أن اللحوم ترتبط بزيادة الوزن، كما أشارت دراسات أخرى إلى أن الوجبات النباتية الأفضل لفقدان الوزن.>حسبما جاء فى التقرير أن أكل اللحوم له تأثير على رائحة الجسم، وينتج عنها رائحة كريهة، لأن اللحوم الحمراء صعبة الهضم عن الأغذية الأخرى، ويصبح الجسم فى مهمة شاقة حتى يتم هضمها وعندما يحدث تعرق للجسم تظهر رائحة غير جيدة.>وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية العام الماضى تم تصنيف اللحوم الحمراء والسجق ولحم الخنزير، على أنها من الأطعمة المسرطنة، ومرتبطة بخطر الإصابة بسرطان الأمعاء، وثبت أن المركبات التى تعطى اللحوم اللون الأحمر تؤدى إلى تلف بطانة الأمعاء، وأظهرت دراسة أمريكية فى 2015 أن الأشخاص النباتيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن غيرهم بنسبة 22%.