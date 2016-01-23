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إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا‎

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إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا‎ إزالة 49 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا‎

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، السبت، من رفع وإزالة 49 حالة تعد بمساحة 2 فدان، و8 قيراط، و3 سهم خلال الفترة من 15 وحتى 21 يناير بالتعاون مع الوحدات المحلية وقسم الإرشاد الزراعي، وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل المحافظة .

​وتم ​إزالة 29 حالة بالمنيا بمساحة فدان و6 قيراط و8 سهم، و9 حالات بملوى بمساحة 16 قيراط و4 سهم، و6 حالات ببنى مزار بمساحة 3 قيراط و21 سهم، و5 حالات بمغاغة بمساحة 5 قيراط و18 سهم .

من جانبه، قال كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة، إن هذه الحملات تأتى في اطار  التصدى بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأرض الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي عليها، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها ، خاصة التي لا تزال في المهد .

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